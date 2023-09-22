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Ставшего одиноким отцом участника специальной военной операции из Курганской области хотели повторно отправить в зону боевых действий. Историю бойца ВС России опубликовал в своем Телегра-канале депутат Государственной думы Максим Иванов.

Российский депутат рассказал, что военнослужащий прибыл в отпуск из зоны боевых действий, чтобы успеть на похороны своей супруги. При этом у него осталось двое маленьких детей – два сына возрастом менее 10 лет, для которых он остался единственным опекуном.

По словам Иванова, за время отпуска военнослужащий подготовил полный пакет документов для демобилизации, поскольку между воинским долгом и отцовским курганец выбрал последний. Так как отец остался единственным опекуном своих сыновей, его выбор вполне можно понять.

«Всё шло по плану до того момента, пока воинская часть не начала разыскивать курганца. Выяснилось, что документы по нему где-то «заблудились» по дороге из Кургана до СВО. Плюсом к семейному горю на горизонте у мужчины замаячила реальная перспектива уголовного дела», – объяснил депутат Госдумы.

В заключении Иванов написал, что совместно с компетентными органами будет помогать военнослужащему оформить мобилизацию по закону «в максимально сжатые сроки».

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