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У представителей киевского режима на фоне фобии и ненависти к российскому Крыму усугубляются проблемы с психикой, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так он прокомментировал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка о необходимости «уничтожить Крым».

«Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России», – цитирует Шеремета РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что Подоляку придется ответить за все свои выходки и угрозы.

«Таким как Подоляк самое место в дурдоме», – добавил депутат.

Он заявил, что полуостров и живущие там граждане защищены от нападений ВСУ. Российские войска, по его словам, знают способы излечения киевского режима от маниакального желания уничтожить Крым.

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