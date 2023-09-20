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Президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший, что исключает успех Украины в попытках захвата Крыма, подал четкий сигнал Западу, уверен депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его мнению, сигнал Эрдогана говорит Западу, что Россия не намерена отдавать Крым и любые претензии на него со стороны Киева являются ущербными. Впрочем, ни США, ни Европа давно не верят в возвращение полуострова под контроль Украины, но не хотят говорить об этом на широкой публике.

Белик также отметил, что Россия не отдаст и новые регионы, присоединенные после начала специальной военной операции.

«За них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов», – цитирует парламентария РИА Новости.

Киевские политики постоянно заявляют о «скором возвращении» Крыма и даже дают обещания «погулять по набережной Ялты». Однако им регулярно приходится сдвигать сроки этой «прогулки», так как ВСУ даже в ходе полгода готовившегося контрнаступления не смогли прорвать оборону ВС РФ, чтобы хотя бы немного приблизиться к полуострову.

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