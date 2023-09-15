ВСУ нечего противопоставить российским дронам-камикадзе «Ланцет», поэтому они вынуждены прятать танки и другую технику, пишет РИА Новости.

Представитель главного управления украинских ракетных войск Юрий Пацкан заявляет, что западная техника могла бы обеспечить маневренность ВСУ и их превосходство на поле боя. Но из-за «Ланцетов», ее приходится размещать в лесополосах, прятать и маскировать, чтобы не дать возможности ВС РФ наносить удары с воздуха.

Пацкан рассказал также, что ВСУ судорожно ищут выход из создавшегося положения. Они пытались использовать предложенные одним из производителей противодроновые установки, стреляющие сетью. Вот только быстро выяснилось, что против «Ланцетов» они бессильны.