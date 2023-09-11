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Российская актриса Дарья Мороз рассказала, что первую свою роль исполнила в два с половиной месяца. Она приняла участие в съемках фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный» в 1984 году.

Режиссером картины являлась Динара Асанова, а автором сценария был Валерий Приемыхов, который также исполнил главную роль в фильме. Также в съемках принимала участие мать Дарьи Мороз, актриса Мария Левтова, которая была в положении.

«Режиссер сказал беременной мною маме, что когда девочка появится на свет, то снимется в этом фильме», – вспомнила слова матери актриса. Она также добавила, что мать ответила отрицательно, так как была уверена, что носит под сердцем мальчика.

И когда родилась Дарья, то мать брала ее с собой на съемочную площадку. Так как Мария Левтова много времени в процессе съемок уделяла маленькой Даше, то Валерий Приемыхов очень злился из-за задержки съемочного процесса. На его возмущения режиссер ответила, что Левтова работает с юной артисткой. На это Приемыхов сказал, чтоб маленькая Дарья улыбнулась в кадре. «Произошло чудо – в возрасте двух с половиной месяцев я смогла это сделать! Так я и стала артисткой», – поделилась актриса.

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