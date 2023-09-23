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Даниил Плужников, который в свое время стал победителем детского «Голоса», не прошел слепые прослушивания на проекте «Голос. Уже не дети». Никто из наставников на этот раз к нему не повернулся.

Напомним, в шоу «Голос. Дети» Плужников под руководством наставника Димы Билана сумел одержать уверенную победу. Зрителей покорили не только его талант, но и самоотверженность, целеустремленность.

Но в проекте «Голос. Уже не дети» наставники к нему не повернулись. После выступления они выразили уважение к его музыкальному таланту и долго оправдывались, что не узнали юного певца. Впрочем, сам Даниил достойно воспринял свое поражение.

Поддержали исполнителя и поклонники, которые высказали уверенность, что у него большое будущее даже после проигрыша в музыкальном проекте.

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