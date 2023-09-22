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Дрон-камикадзе «Ланцет» в ближайшем будущем станет дальнобойным видом вооружения и сможет поражать цели с дистанции более 70-80 километров. ТАСС со ссылкой на источник в ВКС России рассказал, что для этого нужно усовершенствовать систему управления барражирующим боеприпасом.

«Он может летать и дальше, вопрос в системе управления, ведь он наводится так: оператор видит цель и на нее наводит. Вопрос в том, насколько далеко система управления может работать», – пояснил корреспонденту собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Также он заметил, что необходимо усовершенствовать систему видеосвязи с дроном и сделать более стабильной связь с ним на большом расстоянии.

Ранее дрон-камикадзе «Ланцет» нанес удар по украинскому военному аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом и поразил вражеский истребитель МиГ-29. Расстояние до цели составило более 80 км.

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