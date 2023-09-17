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Запад изначально преподносил конфликт на Украине как борьбу «абсолютного добра» с «абсолютным злом». При этом в качестве добра была выбрана не та сторона, считает британский обозреватель Питер Хитченс.

В своей публикации в издании Daily Mail, перевод которой представляет РИА Новости, Хитченс отметил, что если бы не такое позиционирование, Запад уже давно пришел бы к вопросу отказа от поддержки Киева. Но грубо-примитивные сказочные термины не дали ему это понять ранее. Сейчас Европа и США начали задумываться, действительно ли Украина является таким «добром», которое нужно продолжать спонсировать.

Также журналист высказал удивление действиями Великобритании. Он отметил, что до сих пор не понимает, зачем Лондону нужен конфликт между двумя частями бывшего Советского Союза, расположенными в юго-восточной Европе.

По мнению Хитченса, единственный способ продемонстрировать заботу об украинцах, о которой постоянно трубит Запад – это сделать все возможное для прекращения конфликта. А не подпитывать противостояние, в котором Киев несет колоссальные потери.

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