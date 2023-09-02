Британский телеканал CNN получил доступ к неизвестной ранее аудиозаписи покойной принцессы Дианы. На записи принцесса рассказывает, как ее супруг Чарльз (ныне король Великобритании Карл III) очень разочаровался, что их второй ребенок оказался мальчиком (принц Гарри). По словам Дианы, Чарльз хотел девочку.

Как сообщает телеканал CNN, еще в 90-х годах принцесса записала несколько аудиокассет с признаниями о жизни с принцем Чарльзом и передала их писателю и журналисту Эндрю Мортону незадолго до своей гибели в автокатастрофе. На одной из аудиозаписей принцесса рассказала, что во время крестин принца Гарри, Чарльз подошел к Рей Спенсер (мачехе Дианы) и рассказал, как он очень разочарован, что Диана родила мальчика, а не девочку. На это женщина ему ответила: «Тебе повезло, что родился нормальный ребенок». С тех пор Чарльз прекратил общаться с Рей Спенсер.

Данные записи прозвучат впервые в документальном проекте о принцессе Диане, который должен выйти в эфир в следующем году. Фильм будет назваться «Диана: остальная часть ее истории».

Напомним, 31 августа – это памятная дата со дня смерти британской принцессы. В этом году исполнилось 26 лет, как Диана погибла в автокатастрофе под парижским мостом. Принцессе было всего 36 лет.