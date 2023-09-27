В зоне проведения специальной военной операции под Артемовском снова появились бойцы ЧВК «Вагнер», ранее принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом телеканалу CNN сообщили украинские военные.

Один из них с позывным «Грув» объяснил, что «оркестранты» вернулись под Артемовск с новыми командирами.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что юридически не существует никакой ЧВК «Вагнер», поэтому высказываться о дальнейшей ее судьбе не представляется возможным. В то же время существует группа «Вагнер», которая сыграла ключевую роль в освобождении Артемовска.

Ранее на Украине и на Западе заявляли, что «вагнеровцы» подписывают контракты с Минобороны РФ и передислоцируются не только под Артемовск, но и в Херсонскую область, из-за чего боевики ВСУ впадают в панику.