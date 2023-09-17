В 2023 году православный праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» приходится на воскресенье 17 сентября. В этот день верующие вспоминают историю из Ветхого Завета, когда пророк Моисей стал свидетелем чудесного знамения на горе Синай. Он увидел охваченный пламенем терновый куст, который не сгорал и оставался зеленым. После этого из него раздался голос Бога, приказавший пророку вывести народ Израиля из Египта.

Терновый куст в церковной традиции стал прообразом Богородицы и непорочного зачатия. А согласно легенде, в 1822 году в Славянске началась череда разрушительных пожаров, но местные жители никак не могли вычислить поджигателя. Пока одному горожанину не приснился сон: необходимо написать икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» и отслужить с ней молебен. Исполнив все необходимое, местные жители поймали поджигательницу.

С тех пор считается, что икона Божьей Матери «Неопалимая Купина» защищает дом от огня и помогает принять правильное решение в сложной жизненной ситуации. В России часто храмы, посвященные данной иконе, строят в непосредственной близости от пожарных частей. А согласно народным поверьям, в этот день лучше воздержаться от разжигания костров.