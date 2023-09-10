Четверо бойцов из 6-й псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии «сорвали джекпот», пишет тг-канал Mash. Авторы публикации пояснили, что военнослужащие хотели взять в плен двоих боевиков ВСУ, но тех оказалось почти в шесть раз больше.

Десантники окружили укрытие боевиков на одном из участков Запорожского направления и призвали военнослужащих противника сдаваться. На записи, опубликованной в Сети, видно, что сперва из убежища действительно вышли только двое военных, однако затем начали выходить еще.

Всего в блиндаже оказалось 11 боевиков, причем все они безропотно улеглись лицом в землю и расставили руки в стороны, даже не пытаясь оказывать сопротивление. Таким образом четверо десантников пленили целое отделение ВСУ.