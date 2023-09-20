Археологи в Китае обнаружили останки нижней челюсти, которые объединяют признаки как древних, так и современных людей. Сравнив эти находки с другими исследованными гомининами из примерно того же времени, ученые пришли к выводу, что они могут принадлежать неизвестной ветви рода Homo.

Эти останки были найдены в пещере Хуалондун в провинции Аньхой. Они включают фрагменты черепов, включая часть подростка в возрасте 12-13 лет, и датируются примерно 300 тысячами лет назад.

Первоначально исследователи описали останки из этой пещеры в 2019 году. Однако позднее, при анализе костей животных, найденных в той же пещере, они обнаружили дополнительный фрагмент нижней челюсти гоминина. Это привело к пересмотру систематической классификации всех останков, а результаты исследования были опубликованы в Journal of Human Evolution.