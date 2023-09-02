Автор тг-канала Moscow Calling Андрей Куршин решением Черемушкинского суда Москвы отправлен под домашний арест. Он обвиняется в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Следовательно, который ведет дело, выходил в суд с ходатайством о заключении Куршина под стражу, однако суд его не удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу, сторона обвинения имеет возможность обжаловать его на протяжении трех дней.

Куршин ранее признал свою вину, однако заявил, что формулировка обвинения не соответствует действительности. Администратор телеграм-канала отметил, что ранее служил в российской армии и не испытывает никакой ненависти к Вооруженным силам.

Силовики, задержавшие Куршина на Ленинградском вокзале столицы 31 августа, заявляют, что основанием стали посты с дискредитацией властей РФ и российской армии.