Ученые из Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ создали интернет-портал, который представляет собой обширную базу данных о различных интерпретациях в русской лингвокультуре важных общечеловеческих ценностей и ментальных категорий. Исследователи анализировали ассоциации обывателей к таким ценностям, как «образование», «карьера», «Родина», а также к концепту «страх».

Акцент делается на понимании концепта «страх». Исследование основано на методе психолингвистического анализа, который выявляет подсознательные реакции людей на лингвистические стимулы, такие как слова. Респондентам предлагалось выразить свои первые ассоциации с понятием «страх» без дополнительной размышленности, исходя из их субъективного восприятия.

Выяснилось, что молодежь чаще всего выражает страх перед экзаменами, публичными выступлениями и абстрактными образами, связанными с мифами и литературой. Люди среднего возраста чаще всего боятся неудач, карьерного неуспеха и экономической нестабильности. Старшее поколение имеет меньше страхов, и они чаще связаны с воспоминаниями о войне и нищете.