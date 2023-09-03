Рыбаки из Челябинска продолжают бороться за озеро Урефты, которое фактически захватила компания «Юрпартнер». Они записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

По словам рыбаков, история с озером превратилась в настоящий боевик. Предприятие «Юрпартнер» захватило государственную собственность и пытается заставить платить деньги за вылов рыбы. При этом разрешить проблему не сумела даже прокуратура – суд принял решение по кассационной жалобе не в ее пользу, а заодно и запретил местным жителям ловить рыбу на озере.

Рыбаки считают незаконным действия компании, они заявляют, что веками рыбачили на озере и имеют полное право продолжать это делать. Они также надеются, что Следственный комитет разберется в проблеме и вынесет справедливое решение.