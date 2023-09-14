Исследователи из Стокгольмского центра устойчивого развития пришли к выводу, что человечество пересекло шесть из девяти планетарных границ «рабочего пространства», которые отделяют планету от потенциальных катастроф. Это открытие было опубликовано в журнале Science Advances, о чем пишет Газета.ру.

Концепция девяти планетарных границ была впервые предложена в 2009 году группой ученых-экологов, возглавляемой Йоханом Рокстремом, и Уиллом Штеффеном из Австралийского национального университета. Они утверждали, что преодоление определенных границ, что означает нарушение экологического баланса, представляет угрозу для благополучия человечества.

На данный момент уже пересечены шесть из девяти границ: изменение климата, утрата биоразнообразия, биогеохимические изменения, глобальное потребление пресной воды, химическое загрязнение и изменение землепользования. Кроме того, равновесие ухудшается во всех направлениях, за исключением деградации озонового слоя Земли.

Ученые подчеркнули, что пересечение шести из девяти границ не означает неизбежную катастрофу, но служит предупреждением и призывом к действию.