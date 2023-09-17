В сентябре часть российских пенсионеров смогут получить единовременные выплаты в размере от пяти тысяч рублей. Кто может рассчитывать на разовую прибавку к своей пенсии рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам специалиста, данный вид денежной выплаты человек может получить только один раз. Рассчитывать на такого рода выплаты могут супружеские пары, прожившие в официальном браке не менее 50 лет. И чем больше стаж совместной семейной жизни, тем больше будет единовременная выплата. Также размер выплат будет зависеть от региона проживания людей пенсионного возраста.

К примеру, в Калужской области, к 50-летнему юбилею супругам полагается выплата в размере 5 тысяч рублей. На 65-летие совместной жизни – 10 тысяч рублей. А на 70-75 годовщину семейного союза можно получить максимальную единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Для получения данной выплаты необходимо подать заявление в социальную защиту, прикрепив к нему документы. Сделать это могут пенсионеры не только самостоятельно, но и их законные представители.