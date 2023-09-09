Немецкий портал Berliner Zeitung отметил, что Россия в конфликте на Украине не задействовала даже половину своих возможностей. Несмотря на это, ВСУ несут колоссальные потери.

Киев стремительно теряет живую силу и технику, более трех месяцев пытаясь прорвать российскую линию обороны. Но дальше серой зоны у ВСУ зайти не получается. «Мясные штурмы», которые украинская армия устраивает практически беспрерывно, не приносят желаемых результатов киевскому режиму.

Запад отправляет на Украину технику и вооружение, однако ВСУ находятся в столь ужасном состоянии, что все это им не помогает. Добиться перелома Киеву не удается. Как и восполнить понесенные на фронте совершенно бессмысленные потери.