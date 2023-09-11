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Украинская армия стыкается с множеством проблем на линии фронта из-за огромной нехватки живой силы. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Командованию вооруженных сил Украины с каждым днем становится все труднее удерживать текущую линию фронта, поскольку для этого необходимо постоянно перебрасывать на передовую свежие резервы обученных и подготовленных военнослужащих. По словам эксперта, ежедневно украинская армия теряет профессиональных военных на поле боя, которых некем заменить.

Риттер считает, что украинские войска угодили в «приготовленную российскими войсками ловушку» на Запорожском направлении. В попытке приблизиться к позициям российской армии, ВС Украины несут огромные потери в живой силе и бронетехники, поэтому вскоре некому будет идти в атаку, резюмирует эксперт.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что победа российских сил над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для развития нового миропорядка, основанного на равноправном диалоге.

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