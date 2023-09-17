Ни один вид западного вооружения не поможет Украине одержать победу над РФ. Киев обречен и на Западе это отлично понимают, рассказал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик.

Он напомнил, что Запад уже отправляет на Украину ракеты SCALP и Storm Shadow. Кроме того, он планирует поставки дальнобойных боезарядов Taurus и ATACMS. Все это вооружение не предназначено для победы. Ракеты не выигрывают сражения, передает РИА Новости.

По мнению Берлетика, Запад отправляет дальнобойное вооружение на Украину, чтобы вынудить Москву пойти на переговоры. Причем дипломатическое урегулирование конфликта должно осуществляться на условиях США и их союзников. Но сейчас это провальная тактика, так как Киев не сумел прорвать линию обороны ВСУ в ходе почти четырехмесячного наступления и не предоставил аргументов для переговоров.