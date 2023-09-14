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Известная модель Анна Одегова объяснила причину своего расставания с актером и телеведущим Борисом Корчевниковым. По ее словам, причиной разрыва их романтических отношений стала сильная ревность со стороны его матери. Об этом девушка рассказала в беседе с «КП».

Корчевников добился больших успехов на телевидении. В настоящий момент он является ведущим очень душевных передач, в которых гости делятся с ним самым сокровенным. При этом телеведущий и сам не раз признавался, что мечтает о крепкой и счастливой семье. Однако 41-летний актер все еще находится в поисках своей второй половины.

Модель Одегова рассказала, что рассталась с известным телеведущим из-за его ревнивой матери. При этом девушка утверждает: «Она не дает ему ни с кем встречаться даже сейчас».

Напомним, что Борис Корчевников состоял в романтических отношениях с моделью Анной Одеговой. Пара познакомилась во время учебы в Московском государственном университете. Однако повстречавшись некоторое время они расстались. Позже Борис продолжительное время встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, однако после восьми лет отношений в итоге они также расстались.

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