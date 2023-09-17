На бесплатном концерте в Екатеринбурге певица Ольга Бузова спустилась со сцены, чтобы быть ближе к своим поклонникам. Однако после этого она столкнулась с проблемой, так как не могла самостоятельно вернуться обратно.

«Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала», — самокритично воскликнула звезда.

С помощью концертного директора Бузова все же сумела вернуться на сцену. При этом она пожаловалась, что задела ветки деревьев во время своего похода к фанатам и обратно.

Ранее Бузова заявила, что ее будущим возлюбленным станет мужчина, который без лишних слов знает, что и как нужно делать. При этом он «ничего не должен». Певица порекомендовала своим поклонникам прочитать и посмотреть ее интервью, которые фактически являются руководством к действию. Это позволит правильно подготовиться к свиданию.