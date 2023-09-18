Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о возможности скорого истощения западных ресурсов, от которых зависит Киев. Причиной истощения являются длительные боевые действия на территории Украины.

Слова главы украинской военной разведки процитировало издание The Economist. Буданов отметил, что еще не решено, насколько долго Запад сможет обеспечивать Украину своими ресурсами в достаточном количестве. Он подчеркнул, что в отличие от Российской Федерации, Украина является полностью зависимой от поддержки западных партнеров. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя», – заявил Буданов.

Еще летом Бен Уоллес, пребывая на посту британского министра обороны, заявил, что как у Лондона, так и у других западных союзников Украины, запасы вооружений находятся на исходе. В связи с этим, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса увеличить производство вооружений, запасы которых истощились в ходе поставок для Киева.