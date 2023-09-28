Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Регулярное посещение солярия привело к возникновению у 48-летней британки из города Портсмут онкологии, причем дважды. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Жительница Великобритании Кармен Оукс начала регулярно посещать солярий с 15-летнего возраста. При этом в результате регулярных процедур с облучением ультрафиолетовыми лампами у нее в 2014 года появилась родинка красного цвета на спине. Обратившись к врачам, она узнала, что родинка является злокачественным образованием. Однако врачам удалось остановить распространение онкозаболевания путем удаления родинки.

После успешного лечения британка не прислушалась к совету врачей, перестать посещать солярий. В итоге уже в 2021 году у нее появились постоянные боли в руках и плечах. Прием железосодержащих препаратов не помог, поэтому в 2023 году британка снова обратилась к врачам за помощью.

Медики поставили неутешительный диагноз – метастатическая меланома четвертой стадии в левом легком. При этом опухоль оказалась неоперабельной, поэтому удалить ее не представляется возможности. «Пожалуйста, не думайте, что загар важнее, чем жизнь. Солярии вредят вашей коже», – заявила Оукс журналисту издания.

Вам может понравиться

Врач Алены Шишковой рассказал, как прошла ее липосакция

Недавно российская модель Алена Шишкова призналась своим поклонникам в социальных сетях, что в течение 8 лет сражалась с анорексией и булимией. На днях стало известно, что несколько месяцев назад она

Умер советский режиссер и актер Владимир Хмельницкий

На 89-м году жизни скончался известный советский и украинский актер и режиссер Владимир Хмельницкий. Согласно украинским источникам, деятеля искусств не стало 24 сентября. Советским зрителям Хмельницкий известен в качестве режиссера

В Бутырском СИЗО у арестанта изъяли три листа формата А4, пропитанных наркотиками

Сотрудники Бутырского следственного изолятора (СИЗО), расположенного в Москве, изъяли у 36-летнего арестанта листы бумаги формата А4, пропитанных наркотическими веществами. Об этом пишут авторы Телеграм-канала SHOT. Один из арестантов привлек к