Регулярное посещение солярия привело к возникновению у 48-летней британки из города Портсмут онкологии, причем дважды. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Жительница Великобритании Кармен Оукс начала регулярно посещать солярий с 15-летнего возраста. При этом в результате регулярных процедур с облучением ультрафиолетовыми лампами у нее в 2014 года появилась родинка красного цвета на спине. Обратившись к врачам, она узнала, что родинка является злокачественным образованием. Однако врачам удалось остановить распространение онкозаболевания путем удаления родинки.

После успешного лечения британка не прислушалась к совету врачей, перестать посещать солярий. В итоге уже в 2021 году у нее появились постоянные боли в руках и плечах. Прием железосодержащих препаратов не помог, поэтому в 2023 году британка снова обратилась к врачам за помощью.

Медики поставили неутешительный диагноз – метастатическая меланома четвертой стадии в левом легком. При этом опухоль оказалась неоперабельной, поэтому удалить ее не представляется возможности. «Пожалуйста, не думайте, что загар важнее, чем жизнь. Солярии вредят вашей коже», – заявила Оукс журналисту издания.