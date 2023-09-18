Российские военные сбили украинский беспилотный аппарат, который должен был навести артиллерию на позиции ВС РФ. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Военнослужащий с позывным «Монах», который командует группой БПЛА в отряде «Барс-12», рассказал, что определить координаты российских позиций с воздуха не так просто. Если украинцы отправят, чтобы получить эту информацию, он покажет им, что бойцы ВС РФ находятся в Африке или на другом континенте. Такой эффект достигается использованием специального оборудования.
Также бойцы группы рассказали, что они всегда наготове, так как расслабляться ни в коем случае нельзя.
«Неизвестно, что будет через 5 минут, через час. Надо быть всегда экипированным, чтобы ничего не случилось», – пояснил корреспонденту военнослужащий с позывным «Химик».