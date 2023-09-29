У населенного пункта Вербового штурмовые группы ВСУ одна за одной идут в наступление, сразу же попадая под огонь российских войск. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись непрекращающихся боев, в ходе которых боевики украинской армии засыпают траншею своими телами.

Непрерывные атаки ВСУ отражают гвардейцы-десантники 247-го полка ВС РФ. Они отслеживают перемещения штурмовых групп и успешно разбираются с каждой из них.

На записи, выложенной в Сеть военными корреспондентами, видно, что одна из траншей буквально переполнена трупами боевиков ВСУ. Но ликвидированных военных тут же сменяют новые штурмовые группы, которые продолжают заполнять окопы.

Напомним, Вербовое и Работино являются сейчас одними из ключевых целей ВСУ. Оба населенных пункта полностью разрушены, но противник продолжает атаковать их, надеясь все же прорвать оборону ВС РФ.