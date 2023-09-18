Основатель рок-группы «Аквариум», певец и композитор Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) во время интервью изданию Financial Times рассказал, что неоднократно получал письма от украинцев с угрозами. По его словам, многие украинцы считают так: ««О, хороший русский — это мёртвый русский». Я получаю много подобных писем», — заявил артист.

И хотя ранее его концерты пользовались огромной популярностью на Украине, он не станет давать там свои концерты, так как это небезопасно.

Сейчас Борис Гребенщиков проживает вместе с женой в Великобритании. Он принял решение покинуть группу «Аквариум» из-за того, что некоторые участники решили поддержать специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине.

По поводу своего возвращения на территорию России Гребенщиков отметил, что сейчас этого делать не станет, так как это может быть опасно. Сейчас Борис Гребенщиков продолжает свою концертную деятельность на Западе. Он выступает под псевдонимом БГ+.