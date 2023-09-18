Советский и российский певец и композитор, основатель рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) отказался от выступлений на Украине.

По его словам, больше половины украинского населения сейчас считает, что «хороший русский – это мертвый русский», поэтому он не видит смысла давать свои концерты перед украинскими зрителями. Об этом он рассказал во время своего интервью для издания Financial Times. Артист подчеркнул, что получал много гневных писем по поводу российско-украиснкого конфликта.

Что касается его возвращения на территорию Российской Федерации, то он не собирается этого делать, ведь это «может быть немного опасно». Сейчас экс-фронтмен группы «Аквариум» проживает со своей супругой в Лондоне. По его словам, он ушел из «Аквариума», так как некоторые участники группы решили поддержать спецоперацию ВС России на Украине. Сейчас артист выступает под псевдонимом БГ+.