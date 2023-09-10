Российские автолюбители не в восторге от китайских машин, которые заполонили рынок. Только 20 процентов участников опроса, проведенного «Открытие Авто», согласились, что автомобили из КНР полностью подходят к дорогам в РФ и смогут перенести зимние холода.

К преимуществам китайских авто россияне отнести большой выбор моделей, отсутствие проблем с запасными частями, возможность получить качественный ремонт в фирменном автосервисе и недорогую страховку.

Но минусов оказалось гораздо больше. К ним относятся тонкий и некачественный металл кузова, плохое лакокрасочное покрытие, слабая подвеска, не обладающая достаточной жесткостью.

«Открытие Авто» приводит также статистику продаж китайских авто. За период с января по июль текущего года их реализовано 168 тысяч. За весь прошлый год было продано меньше.