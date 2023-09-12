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Из-за стихийного бедствия, произошедшего в Ливии, пропало пострадали тысячи людей. В результате наводнения в городе Дерна, расположенного на востоке Ливии, пропало без вести более 9 тысяч человек.

По словам представителя Красного полумесяца, необходимо проводить масштабные поисковые операции. «Мы нуждаемся в любом международном сотрудничестве. У нас более девяти тысяч сообщений о пропавших без вести», – заявил он. В результате наводнения в городе Дерна было полностью разрушено три района. Ситуация является катастрофической, а «возможности государства Красного Полумесяца очень ограничены».

10 сентября циклон «Даниэль» вызвал на востоке Ливии проливные дожди. В итоге это привело к наводнению и паводкам в нескольких населенных пунктах, в том числе в Эль-Байду и Дерне. В регионе отменены все авиарейсы, закрыты морские порты. Города Суса и Дерна объявлены зонами стихийного бедствия. По предварительным данным, число погибших от наводнения в Дерне уже превысило две тысячи человек.

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