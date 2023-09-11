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Издание TourDom в своем Telegram-канале опубликовало информацию, согласно которой более 20 российских туристов, возвращавшихся с Кубы на родину были сняты с рейса Варадеро-Москва авиакомпании Nordwind Airlines. Отмечается, что причина, названная представителями авиакомпании, – обвинение этих граждан РФ в неадекватном поведении.

Многие туристы до сих пор не понимают, почему не были допущены на самолет. Ведь нормальную причину им не назвали. Некоторые считают, что командир воздушного судна принял подобное решение из-за того, что кто-то из путешественников находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам собеседника издания, некоторых пассажиров сотрудники перевозчика снимали с рейса из-за того, что они показались им неадекватными. Отмечается, что с рейса были сняты туристы целыми семьями. Также источник добавил, что среди российских туристов действительно было несколько человек, находящихся в нетрезвом состоянии.

Оставшихся в Кубе россиян даже не расселили в гостиницы. А представители авиакомпании отметили, что данный вопрос они должны решать со своим туроператором.

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