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Отказавшийся от шведского гражданства боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев сообщил о переходе в команду «Ахмат» из города Грозно Чеченской Республики. Соответствующее заявление боец опубликовал на своей страничке в социальных сетях.

«Я представляю команду “Ахмат” – лучшую в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», – написал Чимаев. При этом он опубликовал на своей страничке и совместное фото с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым на фоне большой надписи «Ахмат».

По словам менеджера бойца Махди Шаммаса, Хамзат Чимаев отказался от своего шведского гражданства. «Он эмигрировал, он больше не швед», – сообщил Шаммас. 21 октября боец встретится на ринге с бразильцес Пауло Костой. Поединок пройдет в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Теперь спортсмен Хамзат Чимаев будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Напомним, что в своей профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков, не проиграв не в одном из них.

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