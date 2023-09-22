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Военнослужащий ВС РФ с позывным Русский рассказал, как сослуживец спас ему жизнь во время обстрела ВСУ.

Он рассказал, что вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на бойцов из «Ахмата», поэтому понадобилась эвакуационная команда. Было понятно, что боевики ВСУ захотят нанести удар по ней и чтобы снизить риски, Русский и военнослужащий с позывным Дед заняли наблюдательные посты.

Практически сразу после этого противник выстрелил из РПГ.

«Дед услышал — он прыгнул, и когда я открыл глаза после взрыва, он лежал на мне», – цитирует Русского портал Ura.ru.

Он добавил, что спасти Деда было уже невозможно – от взрыва гранаты он погиб моментально.

Боец сообщил, что всегда будет помнить друга, спасшего ему жизнь. Деда представили посмертно к государственной награде за этот подвиг.

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