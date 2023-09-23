Военнослужащий Сергей Ноздрин с позывным Силач погиб в зоне проведения специальной военной операции, рассказал депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

45-летний боец отправился на фронт добровольцем и вошел в состав отряда «Бессмертный Сталинград». За выносливость и силу, а также за самоотверженность и надежность он получил позывной Силач. Сергей всегда был готов разделить со своими сослуживцами и горе, и радость, на него можно было положиться.

В одном из боев Сергей Васильевич Ноздрин погиб. Дома у него остались две дочери, рассказал депутат Госдумы от Волгоградской области.

«Прощание состоится на Ставрополье, где живет семья Сергея Ноздрина», – добавил Гимбатов.

Издание «Волгоградская правда» выразило соболезнования родственникам и близким людям погибшего бойца.

Фото предоставлено волгоградскому изданию “Городские вести” депутатом Госдумы Андреем Гимбатовым