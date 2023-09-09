Американский миллиардер Илон Маск отказался возобновлять работу своей спутниковой системы Starlink у побережья Крыма, несмотря на настойчивые просьбы со стороны киевского режима, чтобы не стать участником террористических атак на Черноморский флот.

По словам зампредседателя Госсовета Крыма Владимира Бобкова, решение Маска является ярким примером здравого смысла, которого в настоящее время так сильно не хватает представителям элит Соединенных Штатов Америки.

Бобков подчеркнул, что американский миллиардер прекрасно понимает к каким негативным последствиям может привести использование американских систем и вооружений для организации атаки на территорию Российской Федерации для всего мира.

При этом большая часть американской элиты легкомысленно полагает, что в случае начала ядерного конфликта они останутся в безопасности. Поэтому, по мнению Бобкова, ход мыслей Илона Маска на фоне современной американской элиты выглядит эталоном здравомыслия.