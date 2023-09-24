Агентство Bloomberg опубликовало результаты социального опроса на Украине и выяснило, что только 43 процента жителей страны поддерживают стремление президента Владимира Зеленского вернуть ее к границам 1991 года.

Напомним, украинский лидер в своем «новом мирном плане», озвученном на Генассамблее ООН, назвал главным условием прекращения огня и перехода к дипломатическому урегулированию конфликта возвращение страны к границам 1991 года. Но граждане, как видно из результатов опроса, не поддерживают подобное решение.

57 процентов заявили, что не согласны с этой инициативой Зеленского. Кроме того, около 10 процентов считают, что украинский лидер обязан прямо сейчас начать переговоры с РФ и пойти на территориальные уступки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ уважает территориальную целостность Украины по декларации 1991 года. Тем более, что в ней был прописан внеблоковый и нейтральный статус страны.