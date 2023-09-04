Блогер, известный под именем Clay Cars Creator, поделился уникальными видео-краш-тестами своих миниатюрных пластилиновых моделей отечественных автомобилей, таких как УАЗ, ГАЗ и ЗИЛ.

Его искусство начинается с тщательного создания детальных миниатюрных копий машин из пластилина, а затем он проводит реалистичные «краш-тесты» под разными углами и скоростями, подвергая испытаниям как BMW, так и Lada.

Для создания каждой подлинной миниатюры требуется значительное количество времени и терпения. Работа над деталями кузова, салона и двигателя может занять до 52 часов, и весь процесс может растягиваться на недели. Например, в одном из видеороликов демонстрируется полный процесс создания модели BMW X5 M E70 масштаба 1:18 из 900 граммов пластилина, включая использование 3D-моделирования, самодельных инструментов и материалов.