Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Госдепа Энтони Блинкен не дал конкретного ответа на вопрос о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Вместо этого он пустился в долгие размышления о сотрудничестве с Украиной, передает ТАСС.

Так, Блинкен заявил, что консультации с киевским режимом проводятся каждый день, причем к ним привлечено несколько десятков стран. Формирование пакетов военной помощи во многом зависит от тех целей, которые ставит перед собой украинское руководтсво.

«Раньше им нужно было защищаться, а теперь они пытаются вернуть территории на юге и востоке. Это одна из причин, почему я лично ездил на Украину и говорил об этом с президентом Зеленским», – заявил госсекретарь США.

Напомним, что о решении передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 300 км ранее сообщил канал ABC. В Пентагоне опровергли эту информацию, но отметили, что в дальнейшем поставки этих боезарядов все же возможны.

Вам может понравиться

Sky News: цели Украины больше не совпадают с целями ее союзников

Командование ВСУ и руководство Украины видят своей целью «возвращение Крыма и Донбасса» под контроль. Запад это совершенно не интересует, ему нужно ослабить Россию руками украинских военных, пишет издание Sky News.

Накрыло всех: ОТРК “Искандер” нашел и уничтожил бункер с офицерами ВСУ и НАТО

В Покровском районе ДНР российская разведка вычислила очередной вражеский бункер с офицерами ВСУ и Североатлантического альянса. «Царьград» опубликовал карту, на которой можно увидеть местоположение объекта. Находится он на окраине населенного

Умер советский и российский актер Андрей Шаронов из сериала “Такая работа”

На 73-м году жизни умер известный актер Андрей Шаронов, который дебютировал в 1981 году в комедии «Это было за Нарвской заставой». Фильм, в котором также снялись Леонид Серебрянников, Александр Демьяненко