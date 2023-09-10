Глава Госдепа Энтони Блинкен не дал конкретного ответа на вопрос о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Вместо этого он пустился в долгие размышления о сотрудничестве с Украиной, передает ТАСС.

Так, Блинкен заявил, что консультации с киевским режимом проводятся каждый день, причем к ним привлечено несколько десятков стран. Формирование пакетов военной помощи во многом зависит от тех целей, которые ставит перед собой украинское руководтсво.

«Раньше им нужно было защищаться, а теперь они пытаются вернуть территории на юге и востоке. Это одна из причин, почему я лично ездил на Украину и говорил об этом с президентом Зеленским», – заявил госсекретарь США.

Напомним, что о решении передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 300 км ранее сообщил канал ABC. В Пентагоне опровергли эту информацию, но отметили, что в дальнейшем поставки этих боезарядов все же возможны.