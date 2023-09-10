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Киев согласится на мирные переговоры с Россией, если Москва проявит соответствующую инициативу. Об этом в интервью каналу ABC сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Он пояснил, что в ходе своего визита в Киев разглядел готовность к переговорам. Но для этого необходим интерес к дипломатическому урегулированию конфликта со стороны президента России Владимира Путина.

Подобного интереса Блинкен якобы пока не видит. Даже несмотря на то, что Россия несколько раз выступала с предложениями мирного урегулирования. Игнорирует госсекретарь и тот факт, что на Украине законодательно запрещены переговоры с РФ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что еще одним препятствием для перехода к дипломатии являются инициативы украинского президента Владимира Зеленского, которые оторваны от реальности.

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