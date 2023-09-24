Для использования немецких ракет Taurus с дальностью более 500 километров украинским военным придется проходить трехмесячное обучение. Обозреватель издания Bild Маркус Фабер отмечает, что Киев еще 4 месяца назад запрашивал эти боезаряды, поэтому не исключено, что ВСУ уже обучаются их боевому применению.

«Украинцы впервые запросили Taurus более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения», — пояснил аналитик.

Фабер добавил, что программирование ракет для поражения целей не будет осуществляться немецкими военными, его придется выполнять украинцам. Именно для этого и потребуется обучение. В случае его оптимизации оно займет не меньше трех месяцев, в любой другой ситуации может потребоваться и больше времени.