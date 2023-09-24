Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для использования немецких ракет Taurus с дальностью более 500 километров украинским военным придется проходить трехмесячное обучение. Обозреватель издания Bild Маркус Фабер отмечает, что Киев еще 4 месяца назад запрашивал эти боезаряды, поэтому не исключено, что ВСУ уже обучаются их боевому применению.

«Украинцы впервые запросили Taurus более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения», — пояснил аналитик.

Фабер добавил, что программирование ракет для поражения целей не будет осуществляться немецкими военными, его придется выполнять украинцам. Именно для этого и потребуется обучение. В случае его оптимизации оно займет не меньше трех месяцев, в любой другой ситуации может потребоваться и больше времени.

Вам может понравиться

Профессор Каневская назвала слабость и диарею симптомами штамма COVID-19 Пирола

Чтобы защититься от нового штамма Covid-19 Пирола, необходимо соблюдать дистанцию в общественных местах и как можно чаще мыть руки. Профессор Светлана Каневская также порекомендовала не отклоняться от здорового образа жизни

Долина высказалась на передаче в честь покойного Добронравова о его союзе с Пахмутовой

Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в выпуске передачи «Малахов», посвященной ушедшему из жизни российскому поэту-песеннику Николаю Добронравову. Участники программы вспоминали жизнь и творчество прославленного российского поэта. По словам

Самолет ВВС США кружил близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ

23 сентября в Крыму снова объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Попытка атаки на Севастополь действительно была – система ПВО сбила вражескую ракету, которая рухнула неподалеку от причала у Сухарной