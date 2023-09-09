Портал Business Insider рассказал о нестандартных минных заграждениях ВС РФ, с которыми ничего не могут сделать украинские военные. Эксперты пояснили, что ранее используемые ВСУ тактики перестали быть актуальными и утратили эффективность.

По словам авторов публикации, глубина стандартного минного поля ВС РФ составляет около 120 метров. Но с такими заграждениями украинские боевики научились справляться, используя американские установки разминирования M58 MICLIC либо УР-77, оставшиеся Киеву в наследство от Советского Союза.

Именно поэтому ВС РФ увеличили глубину минных полей до 500 метров, существенно осложнив противника разминирование. Дополнительной и весьма серьезной проблемой являются также постоянные удары по украинским боевикам с применением ударных вертолетов, артиллерийских орудий, минометов и планирующих авиабомб.