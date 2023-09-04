ВСУ предприняли новую попытку атаковать Курскую область и Крым с использованием беспилотных аппаратов. Около часу ночи 4 сентября Министерство обороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках в обоих регионах страны. В
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ВСУ предприняли новую попытку атаковать Курскую область и Крым с использованием беспилотных аппаратов. Около часу ночи 4 сентября Министерство обороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках в обоих регионах страны.

В Курской области, сообщают очевидцы, врагом была предпринята попытка атаки на Курчатов, где располагается атомная электростанция. При этом Киев атаковал двумя волнами – первую удалось отразить, во время второй звучали взрывы, но были ли они результатом попадания по цели и работы ПВО, пока не сообщается.

Также несколько дронов противовоздушная оборона уничтожила на подлете к Крымскому полуострову над акваторией Черного моря.

О трех взрывах в Курчатове ранее писал телеграм-канал Mash. Он же сообщал об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая, предположительно, пыталась прорваться к Курской АЭС.

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