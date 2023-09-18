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Мать летчика Максима Кузминова могла быть организатором побега сына на Украину. Напомним, женщина исчезла еще за полгода до того, как ее сын угнал вертолет Ми-8.

Тг-канал Baza сообщил, что именно мать пилота Инна могла вести все переговоры с украинской разведкой о побеге сына. Под ее влиянием Кузьминов мог решиться на предательство Родины.

Выяснилось, что хотя в воспитании пилота принимал его дед, который был заслуженным летчиком России, мать имела большее влияние. В 2022 году она в истерике высказывала недовольство переводом сына к границе с Украиной из Приморского края.

Также в декабре прошлого года она рассказывала знакомым, что намерена отправиться на поиски сына и критиковала решение о частичной мобилизации.

Ранее стало известно, что женщина еще в январе ушла в отпуск и большее не возвращалась на работу. В мае она бесследно исчезла и призвала родственников ее не искать. В августе ее сын Максим Кузьминов предал Родину, сбежав на Украину на вертолете Ми-8. В воздушной машине было еще два участника экипажа, о судьбе которых родственникам пока ничего не известно.

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