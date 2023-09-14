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Новость о начале процедуры импичмента президент США Джо Байден прокомментировал одной лишь фразой, сообщает издание Axios.

«У меня есть работа», – заявил американский лидер.

Он объяснил, что ежедневно вынужден заниматься решением проблем граждан Америки, поэтому думать о возможном импичменте ему просто некогда.

О начале расследования, необходимого для проведения процедуры импичмента президента США Байдена, ранее заявил спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Он призвал главу государства и его администрацию не препятствовать законной процедуре, а оказывать содействие лицам, задействованным в расследовании.

По словам Маккарти, предметом расследования станут факты злоупотребления властью, а также коррупции и препятствования правосудию.

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