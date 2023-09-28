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В минувшем году Республика Татарстан направила в зону спецоперации два добровольческих батальона. И если о бойцах батальона «Алги» то и дело появлялась информация в СМИ, то о батальоне «Тимер» почти ничего не было известно.

Военный корреспондент издания «Бизнес онлайн» Станислав Шемелов сделал репортаж о службе бойцов батальона «Тимер». Журналист застал военнослужащих во время вывода их батальона из населенного пункта Работино. Там «Тимер» стойко держал оборону 39 дней. В селе Работино уцелело лишь несколько домов. Бойцы удерживали одну из подконтрольных ВС РФ улиц. Причем во время обороны уже не использовалась артиллерия, регулярно шли ближние бои с противником. «Но наши оказались сильнее», – отмечает журналист.

Бойцы батальона рассказали, что противник регулярно направлял на подступы к Работино пехоту, не жалея свой личный состав. За сутки на данном направлении ВСУ теряли до 300 человек и десятки единиц тяжелой бронированной техники.

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