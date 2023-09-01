Утром 1 сентября ВСУ осуществили очередную попытку зайти в населенный пункт Работино, Запорожская область. Однако российские бойцы дали серьезный отпор, поэтому противник был вынужден отступить с внушительными потерями. Такую информацию
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Утром 1 сентября ВСУ осуществили очередную попытку зайти в населенный пункт Работино, Запорожская область. Однако российские бойцы дали серьезный отпор, поэтому противник был вынужден отступить с внушительными потерями. Такую информацию в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам чиновника, количество живой силы со стороны ВСУ на данном направлении составляло две бригады в составе 200 человек. Боевики попытались зайти с северной стороны населенного пункта в 7:30 утра 1 сентября. ВСУ передвигались на легкой бронетехнике и автомобилях.

В ответ противник получил со стороны ВС России массированный огонь. В результате боевого столкновения ВСУ понесли серьезные потери. Из 200 бойцов противник утратил 156 человек, сообщил Балицкий.

«В очередной раз на Запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», – написал врио губернатора.

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