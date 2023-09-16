Австралии нужны британские полицейские, но не нужны их дети-аутисты

По данным «Союза полиции штата Западная Австралия», местной полиции отчаянно требуются опытные новобранцы, поскольку у них вечная нехватка офицеров. Однако, сообщает издание ABC News, британскому полицейскому Джонатону Уэйлсу пришлось отозвать свой запрос на службу австралийской полиции, поскольку его семье почти наверняка откажут в трудоустройстве.

Офицер Уэйлс прослужил почти десять лет в полиции Шотландии и был одним из многих экс-полицейских Соединенного королевства, предварительно нанятых в полицию Западной Австралии. Эта служба пытается переманить в свой штат опытных англоязычных полицейских из Великобритании и Ирландии на фоне рекордного оттока офицеров-австралийцев.

Но поскольку Фредди, четырехлетний сын Уэйлса, страдает аутизмом, жесткие нормы австралийского Закона о миграции в отношении состояния здоровья членов мигрирующей семьи, скорее всего, приведут к неизбежному отклонению заявления родителей этого ребенка на постоянное местожительство в Западной Австралии.

Дорогостоящие иностранные инвалиды

Примерно у 1% австралийцев диагностирован аутизм, а антидискриминационные законы государства-континента предоставляют людям с ограниченными способностями равные возможности.

Но в отношении мигрантов дело обстоит полностью иначе, поскольку они не подпадают под Закон о дискриминации инвалидов из-за соответствующего пункта в Законе о миграции. Федеральное правительство Австралии оценивает здоровье мигрантов в долларовых суммах.

Их будущие потребности в здравоохранении рассчитываются в определенном порядке, оценивающем, какие затраты на здоровье и образование иностранца-инвалида понесет австралийский бюджет (прим. Discover24: обязательная госстраховка Medicare распространяется на 100% жителей Австралии). Если эти затраты потенциально превышают порог в 51 000 австралийских долларов, то заявка на долговременную визу этому иностранцу отклоняется.

Требования к здоровью мигрантов не зависят от какого-то конкретного заболевания, а скорее каждый заявитель оценивается в зависимости от его текущего состояния и степени тяжести.

Определенный порог затрат был установлен для защиты системы здравоохранения Австралии от «иностранных» инфекционных заболеваний и любого неоправданного финансового бремени для бюджета государства, связанного с этими заболеваниями.

Разбитая мечта

По словам Джонатона Уэйлса (его фото с сыном), переезд на «Пятый континент» был его давней мечтой и что он неоднократно обращался в полицию штата Западная Австралия, чтобы разузнать о кампаниях по найму новобранцев за границами континента.

Казалось, что его надежда была достигнута, когда в начале 2023-го правительство Западной Австралии обратилось к Великобритании и Ирландии, пытаясь восполнить нехватку работников в ряде общественных секторов.

Была разработана визовая программа в рамках трудового соглашения между правительством штата и федеральным правительством для ускоренного прибытия иностранных полицейских в Западную Австралию и Квинсленд.

Бывший полицейский Уэйлс немедленно подал заявку и вскоре был «временно принят» на службу при одном условии – получении визы. Данная виза подкласса 190 (прямой въезд) не дает права на добровольный отказ от Medicare, поэтому маловероятно, что какой-либо иностранец с ограниченными возможностями сможет ее получить.

Узнав о непреодолимых трудностях с этой визой у семей, имеющих детей-аутистов, Джонатон Уэйлс написал в кадровую службу австралийской полицию, спросив, существуют ли какие-либо альтернативные способы получения рабочей визы.

«Учитывая обстоятельства, я хотел бы спросить, готова ли полиция Западной Австралии изучить альтернативные варианты получения визы, которые предусматривают освобождение от государственной медстраховки меня и моей семьи?», – говорилось в его письме.

В ответе полиции штата Западная Австралия сообщалось, что других вариантов получения визы для работы у них не существует.

«Все это было тяжело осознать», – признался Уэйлс. «Очень несправедливо списывать со счетов четырехлетнего ребенка. Как семья, мы, безусловно, внесли бы гораздо больше, чем получили бы. Очевидно, что я выполнял бы сложную работу, и ведь существует реальная потребность Австралии в большем количестве полицейских на фоне явной проблемы с сохранением и привлечением новобранцев».

Полиция как мираж

Ранее в 2023-м профсоюз «Союз полиции Западной Австралии» опубликовал данные, показавшие, что в прошлом году из рядов полиции штата ушло рекордное количество офицеров.

Цифры, представленные в отчете, показали, что 192 из 459 офицеров, ушедших в отставку в 2022-м, имели опыт полицейской работы более 10 лет. Профсоюз заявляет, что «тревожное» отсутствие поддержки со стороны властей мотивирует полицейских Западной Австралии бросать работу и карьеру.

Представитель оппозиции в штате Питер Коллиер (фото выше) сообщил, что данные о полиции показывают, что по всей Западной Австралии имеется 182 вакансии.

«Нам действительно необходимо сохранить наших опытных офицеров, и в то же время все, кого мы привлекаем из-за границы, должны быть по возможности опытными новобранцами».

По данным ABC News, небольшой городок Куайрейдинг в округе Уитбелт остается без полицейских уже почти шесть недель после того, как двое работавших там офицеров неожиданно уволились одновременно.

Командование полиции штата опубликовало тогда заявление, утверждавшее, что соседние полицейские участки обслуживают Куайрейдинг и никакого негативного воздействия на общество не наблюдается.

Питер Коллиер сообщил, что вскоре все больше городов штата могут оказаться без полиции. «Сто девять из 182 [полицейских вакансий] появились в последние годы», – отметил он.

«Меня очень, очень беспокоит то, что есть семьи у опытных иностранных новобранцев… которым отказывают только потому, что у их детей аутизм или другая инвалидность. Мы ведь можем проявить некоторую гибкость в отношении наших заявителей на получение визы, чтобы гарантировать заполнение пробелов в рядах полиции. Неужели наше общество в XXI веке не может позаботиться о ребенке с аутизмом?».

В официальном заявлении МВД Западной Австралии ранее отмечалось, что более 99% заявителей на получение постоянной визы соответствуют требованиям по состоянию здоровья.

Когда к представителю западноавстралийского МВД обратились с просьбой прокомментировать ситуацию Джонатона Уэйлса, тот сообщил, что согласно внутренней политике его ведомство не комментирует отдельные случаи.