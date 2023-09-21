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Известный российский актер театра и кино Андрей Бурковский собрался вернуться на экраны в отечественном проекте после своего пребывания за рубежом. Он принял участие в съемках картины «Летучий корабль», созданной по мотивам одноименного советского мультфильма. Одна из главных ролей досталась Андрею Бурковскому.

Актер некоторое время проживал за границей со своими близкими с момента начала СВО на Украине. Долгое время Бурковский скрывал место своего пребывания, однако позже начал активно выкладывать фотографии, сделанные на фоне достопримечательностей США.

Артист известен российским зрителям своим участием в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян», «Даешь молодежь».

Кроме Бурковского в отечественное кино решила вернуться актриса Варвара Шмыкова. Она известна своей ролью в сериале «Чики». Сейчас она уже снимается в одном из российских сериалов. Ранее актриса покинула территорию России, публично выразив свое недовольство решением президента РФ о начале специальной военной операции на Украине.

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