Тг-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad опубликовал видеозапись, подтверждающую высокую эффективность контрбатарейной борьбы ВС РФ.

На кадрах запечатлен момент уничтожения украинской гаубицы.

Артиллерийское орудие противника обнаружил в лесном массиве российский беспилотник. Оператор дрона тут же отправил координаты артиллеристам, которым оставалось только произвести точный выстрел. Что они и сделали.

Ранее Британский королевский институт объединенных служб заявил, что Россия ведет контрбатарейную борьбу чрезвычайно точно и быстро. Она использует взаимодействие артиллерии и беспилотной авиации, что позволяет достигать успехов. Видеозапись, опубликованная экспертом, наглядно подтверждает эту оценку.